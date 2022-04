Comment influencer ?. De l'influence au coaching. Guide pour les interventions

Les phénomènes de l'influence, de la séduction, de la vente, de la négociation, de la motivation, de la communication performante... , donnent lieu, tous les ans, à des centaines de publications. Ceci veut bien dire que ces questions sont importantes, mais ceci veut dire aussi que l'on n'arrive pas à résoudre correctement les problèmes posés. On reformule toujours les mêmes vieilles recettes, on reprend toujours les mêmes explications insuffisantes qui restent à la surface des phénomènes. Or, les recherches sur la psychologie cognitive et sur l'approche par les situations vécues, ont apporté de nouvelles connaissances et de nouvelles façons de voir les choses. Il faut désormais les intégrer pour renouveler la compréhension de ces phénomènes de communication et en tirer des principes efficaces d'intervention pour le coaching. C'est ce que fait ce livre. Le premier chapitre du livre explique pourquoi la " bonne relation " avec l'autre, le client ou le collaborateur, est capitale dans la volonté d'influencer. Sans une " bonne relation ", faire une communication d'influence qui réussit, devient problématique. Les mécanismes de la construction de la relation de confiance sont décortiqués à l'aide de cas concrets et d'une méthode d'analyse nouvelle. Les chapitres suivants fournissent des concepts et des instruments intellectuels nouveaux pour examiner le problème de savoir comment pousser les gens à agir de telle ou telle manière. Ce problème étant évidemment relié au problème général de l'influence. Tout au long des divers chapitres et des différents cas traités, une méthode d'analyse de la situation vécue, reposant sur la découverte des " éléments significatifs " pour la ou les personnes à influencer est présentée. Instruit par les nombreux cas analysés, à la fin de sa lecture, le lecteur sera donc capable d'utiliser la nouvelle méthode mise en oeuvre dans l'ouvrage pour résoudre les problèmes d'influence qui se posent à lui dans sa vie quotidienne comme dans sa vie professionnelle.