Anglais. IELTS® Express. Spécial vocabulaire

Vous préparez l'IELTS et vous souhaitez enrichir votre vocabulaire anglais ? Ce bloc-notes est l'outil qu'il vous faut. En quelques minutes par jour, il vous permet d'évaluer votre niveau, de réviser le vocabulaire clé à connaître et de vous entraîner à votre rythme de façon concrète et efficacegrâce à : - 96 fiches de vocabulaire thématique ciblé - 500 exercices intégralement corrigés - des entraînements ponctuels à l'épreuve d'expressionà l'IELTS En bonus - 28 exemples de sujets de rédaction corrigés - 15 fiches outils pour mieux rédiger et s'exprimer à l'oral - 5 fiches de lexique méthodologique