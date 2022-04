Introduction à la physique des particules

Cet ouvrage offre une introduction contemporaine à la physique des particules élémentaires dans un langage simple et pédagogique. Bien que conçu pour le niveau du 1er cycle universitaire, l'ajout de certains éléments de formalisme en fait également une base solide pour les étudiants du Master et du Doctorat. Après un rappel de quelques notions fondamentales, l'ouvrage s'attaque à une description des méthodes expérimentales et des calculs théoriques se rapportant aux processus subatomiques. Le texte est appuyé par de nombreux éléments pédagogiques.