Ma peau au mur, de la bibliothèque au dessin

J'ai besoin de lire pour peindre. Mes livres sont entreposés pêle-mêle sur les étagères de la bibliothèque de mon atelier. Cette bibliothèque déborde. Ils ont toujours été là, leur présence est indispensable. Les mots pénètrent le dessin, Ils font partie de la composition. Une autre lecture de ma lecture. De l'écriture contenue dans le livre à l'écriture du dessin. Je me souviens des livres que j'ai lu et leurs présences sous mes yeux dans ma bibliothèque fixe le souvenir de leur lecture. L'envie de rentrer dans l'intimité que j'ai avec mes livres pour comprendre les liens qui les unis à ma peinture. Pourquoi un éditeur demande t-il à un peintre d'écrire un livre sur les livres qu'il lit pour peindre ? Pourquoi ai-je besoin d'inscrire des mots dans mes dessins ? Pourquoi le titre "Ma peau sur le mur" ? Comment le livre pénètre t-il le dessin ? Comment l'écriture devient t-elle dessin ? Pourquoi je dessine dans mes livres et j'écris dans mes dessins ? Y-a t-il un rapport entre écriture et peinture au-delà de la "Poésure et Peintrie" de Kurt Schwitters ? Est-ce que le meuble-bibliothèque a un impact sur la mémoire du livre ? Est-ce qu'une bibliothèque est un autoportrait ? Quel est la présence d'un livre ? Et celle d'un livre non lu ? Quelle intimité peut-on avoir avec un livre ?