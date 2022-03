"Une lettre de Manon. Cette conne, elle refusait de lui écrire des mails. Elle disait que c'était de la faute de la technologie, de son accélération démente si on en était là : en enfer." Manon, journaliste à l'AFP, et Esteban, photographe et agent secret, vivent un amour passionnel et toxique. A la suite des attentats du Bataclan, Esteban est envoyé en mission contre Isis. La surveillance dont Manon fait l'objet ainsi que la peur de perdre l'homme qu'elle aime la poussent à se révolter contre l'hypocrisie du monde et ses valeurs consuméristes. Elle décide de partir en Bulgarie, dans les forêts du grand Balkan. C'est compter sans les ingérences étrangères qui oeuvrent à l'insu de Manon et d'Esteban, car ce voyage va les précipiter dans un engrenage dont nul ne sortira indemne... Rouge cendre est à la fois un roman d'espionnage envoûtant et un thriller sentimental palpitant.