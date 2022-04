Lexique d'histoire et de civilisation romaines

L'Antiquité classique déroute souvent le grand Public et même les étudiants d'histoire et d'archéologie, d'histoire de l'art ou de lettres classiques, en raison des termes techniques, des mots conservés dans leur langue d'origine, ou des notions qui n'ont plus cours aujourd'hui. Cet ouvrage est conçu pour surmonter ces difficultés et permettre à tous ceux qui sont curieux de leur origine, de comprendre une civilisation qui par bien des aspects est encore la nôtre. Grâce aux nombreux tableaux, cartes, illustrations et renvois internes, ce lexique est un précieux outil de travail pour les étudiants de licence ou pour ceux qui préparent le CAPES ou l'agrégation. Il leur facilitera l'étude et le commentaire des documents originaux, l'éclaircissement de certains points du cours mais aussi la construction de leurs exposés et dissertations. Enfin, les rubriques les plus pointues seront utiles aux enseignants qui trouveront, dans un format commode, de quoi préciser ou rafraîchir leurs connaissances.