En 1970, Morvan Lebesque publiait "Comment peut-on être Breton ? ". En écho à cette interrogation, cinquante ans plus tard, le philosophe breton Tugdual Kalvez pose finalement la même question, dans un registre différent, mais avec la même ironie : Comment peut-on ne pas être Français ? Ce faisant, il fait allusion aux discours des chantres et laudateurs de la République-une-etindivisible. Une unité contrainte, imposée, impliquant un carcan juridique et la force pour la maintenir. Référence aussi à la prétention jacobine à l'universalité et à l'assimilation de la nationalité à la citoyenneté⦠L'inverse de l'idéal européen : l'unité dans la diversité. L'auteur invite, in fine, les Jacobins à dépasser leur conception étroite, antihumaniste de l'homme et de la société, et, par ailleurs, le peuple breton à agir collectivement avec vigueur pour atteindre le statut de liberté auquel il a droit.