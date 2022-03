Reçois l'Esprit Saint. La confirmation - Les 7 dons du Saint-Esprit

Qui est l'Esprit Saint ? Que nous apporte le sacrement de la confirmation ? Quels sont les 7 dons du Saint-Esprit et comment en vivre ? Ce petit livre, spécialement destiné aux jeunes et aux confirmés, rassemble les plus belles catéchèses du pape François sur l'Esprit Saint. Une lecture profonde et accessible à tous pour connaître l'Esprit Saint et accueillir sa puissance transformante dans nos vies.