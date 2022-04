Du hard rock aux skinhead

Du Hard Rock aux Skinheads est consacré à un monde urbain particulier bien connu (et mal connu) du grand public qui, depuis toujours, l'entoure d'un halo de crainte et de fascination. Sous la plume alerte de Frédéric Pineau, ce livre nous plonge dans monde complexe et peuplé de figures souvent impressionnantes, lié à une certaine musique, aux fanzines (revues), aux concerts houleux, aux rivalités de clans et bien-sûr à une violence omniprésente. Ce récit de souvenirs, captivant et destiné au monde "extérieur" n'est pas une dénonciation, ni même un constat d'échec. Il doit être vu pour ce qu'il est et tel que son auteur le repense : une formidable histoire (au sens original du terme) et une expérience inoubliable qu'il considère aujourd'hui encore avec émotion. Présenté de manière chronologique, il est enrichi de photographies et illustrations, ainsi que d'un glossaire et même d'un "arbre généalogique". Nous ne connaissions pas vraiment les Skinheads.