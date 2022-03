Chroniques d'un enfant de la République

De la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen au "J'accuse" de Zola, de la lettre de Camus à son instituteur à la plaidoirie de Gisèle Halimi au procès de Bobigny, ce livre explore et décortique les textes fondateurs de la République française, textes qui la rendent unique et exemplaire, et qui constituent le ciment de l'amour et du respect que Sébastien Boudria porte comme citoyen à celle-ci. Remparts contre les extrémismes qui ont décimé la rédaction de Charlie Hebdo et tué sauvagement Samuel Paty, contre les idées reçues et la haine de l'autre, ces textes nous rappellent aussi qu'ils ont été écrits par des citoyens (presque) ordinaires, comme nous.