Bibliothèque sans personnages est une oeuvre de mémoire commencée il y a plus de quarante ans. Les bibliothèques dont j'étais, enfant, l'inventeur émerveillé s'y retrouvent et reprennent vie. L'illustration florissante des années soixante-dix, les derniers feux de l'intelligentsia communiste côtoient les leçons de choses contemporaines de Verdun et du Chemin des Dames, Steinbeck et la science-fiction californienne... Rien d'académique ne résiste au regard d'un enfant pour qui tout n'est que couleur et colère, surtout quand il a promis de ne jamais apprendre à lire.