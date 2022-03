Les Aventures magiques d'Alfie Blackstack

Lorsqu'Alfie Blackstack arrive à Little Snoddington pour vivre chez ses tantes, les mauvaises surprises s'enchaînent. Gertrude et Zita sont des sorcières, leurs animaux de compagnie sont tout aussi étranges, il y a un fantôme dans la bibliothèque du manoir, et un lutin emprisonné dans une boule de neige magique... sans compter Prunella Morrow, la terrifiante Sorcière en chef. Heureusement, il rencontre aussi Calypso, dont la famille tient le cirque du village. Quand Nova, la petite soeur de Calypso, disparaît, Alfie va tout faire pour aider son amie. Même si ça implique d'affronter des sorcières sur des aspirateurs volants, d'apprendre à jeter des sorts approximatifs, ou de lancer un défi à Prunella Morrow elle-même... Les aventures magiques d'Alfie ne font que commencer !