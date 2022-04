Vademecum de thème latin. Débutants et confirmés. CPGE, Université, Concours

Le thème latin, une discipline qui consiste à traduire du français en latin. Pour certains, il s'agit d'une torture de concours. Pourtant, cet exercice n'est pas seulement destiné à une poignée d'irréductibles étudiants. Bien au contraire, il peut s'avérer être un exercice enrichissant pour nous éclairer sur notre propre langue. Résultat des recherches et des fiches écrites de l'auteur lorsqu'il passait des concours, ce vademecum est donc une porte d'entrée vers un exercice un peu mal aimé qui peut néanmoins nous émerveiller. Dans cet ouvrage, on trouvera : - des conseils pour le thème latin, des plus généraux aux plus spécifiques. - des fiches synthétiques de syntaxe et de grammaire accompagnées d'exercices. - un glossaire d'expressions à réutiliser en thème latin. - des séries de phrases et de courts textes à difficulté croissante pour progresser à son rythme. - une annexe avec des modèles de fiches de révision et un tableau récapitulatif des formules à retenir. Ce Petit Vademecum du Thème Latin est donc une boîte à outils afin de se mettre ou de se remettre à l'exercice avec plaisir. Benjamin Demassieux est enseignant agrégé de lettres classiques.