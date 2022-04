Nous abstraire

Dans un éloge politique inclusif, anti-individualiste et anticapitaliste, la question d'une écriture à la première personne du pluriel se creuse ici autour des notions de joie, de luxe et de paix. " Parce que nous sommes des personnes joyeuses et luxueuses, et que la paix est politique et dès lors l'affaire des vivants. " En résistance aux dictats du " je ", des chefs et des institutions qui ordonnent et font exécuter, le " nous " revêt alors toute sa dimension de relation entre les êtres, sans différence de genre, de situation sociale ou économique. Nous sommes des êtres par lesquels le monde existe et peut se distinguer de l'immonde.