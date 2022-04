La culture générale dont vous êtes le héros. littérature, philosophie, histoire, géographie, économie

Une plongée dans la culture générale, ça vous tente ? Avec ce livre-jeu, c'est à une aventure immersive que l'auteur vous convie. Il vous guidera à travers les méandres de l'espace-temps, à la rencontre des idées, des auteurs, des définitions et des mécanismes essentiels pour connaître et comprendre les cinq disciplines que sont l'histoire, la géographie, l'économie, la littérature et la philosophie. Pour apprendre ou réviser, vous pouvez jouer seul ou à plusieurs, en suivant les règles ou en piochant au hasard dans le livre. Dans tous les cas, vous serez happé par des mises en situations variées, des questions pertinentes et des progressions intéressantes. L'auteur de ce livre a évité les questions d'érudition et s'est concentré sur les thèmes majeurs de chaque époque, en insistant sur la nôtre. Il a privilégié la compréhension des concepts aux détails. Les questions visent donc principalement à enrichir la compréhension de ce dont il est question. Qu'attendez-vous ? Tester ce jeu, c'est l'adopter ! Cédric Grimoult est professeur agrégé d'histoire, enseignant en classes préparatoires et docteur habilité en histoire des sciences. Il est l'auteur de nombreux travaux de vulgarisation dans le domaine de l'histoire et de la biologie. Avec ses étudiants, il explore de nouvelles pistes pédagogiques, cartes mentales et escape games, qui ont en commun de placer chaque individu en situation d'acteur de son propre apprentissage.