En quête de sens. Un dialogue entre dirigeants et futurs dirigeants

Il est d'usage d'opposer les jeunes idéalistes aux hommes d'affaires sans scrupules. La naïveté au cynisme, l'idéalisme au pragmatisme. Cette vision manichéenne masque une réalité plus nuancée : le défi du sens, lié à ceux de l'économie inclusive et de la transition écologique, préoccupe toutes les générations. Les dirigeants et jeunes s'interrogent sincèrement sur le sens de leur travail et la raison d'être de l'entreprise : leurs visions peuvent converger même lorsque leurs approches diffèrent. Ce livre permet à ces regards de se croiser, en faisant dialoguer dans chaque chapitre un dirigeant d'entreprise et un étudiant.