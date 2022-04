Bien écrire à l'école maternelle est un guide d'activités concrètes et structurées pour bien démarrer l'apprentissage de l'écriture. Ce guide, clé en main, est structuré en deux parties : - un éclairage théorique qui passe en revue tous les aspects de l'écriture que les enseignants ont besoin de connaitre pour en comprendre les enjeux ; - des fiches pédagogiques, pratiques pour la classe, de la petite à la grande section. Les fiches proposent des activités préparatoires à l'écriture portant sur la latéralité, la motricité fine, le graphisme décoratif, le coloriage, les manipulations, la tenue du crayon, l'encodage, l'écriture des lettres... Chaque fiche propose une séance d'activités adaptée à chaque niveau : PS, MS, GS, permettant un enseignement spiralaire sur l'ensemble de la maternelle. Les autrices : Laurence Pierson et Isabelle Godefroy sont graphopédagogues et font partie de l'association 5E (Enseignement de l'écriture pour les élèves, étudiants et enseignants). Elles ont également été professeures des écoles.