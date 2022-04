Une simple histoire d'amour Tome 2

Le portrait d'une famille hors du commun entre émotion, drame et résilience. Marie-Thérèse et Jaquelin Lafrance ont été durement éprouvés depuis l'incendie qui a ravagé leur maison et leur cordonnerie. Heureusement, tout est désormais reconstruit et le couple a retrouvé sa belle complicité d'antan. D'autant plus qu'Irénée, le père malcommode de Jaquelin, s'est assoupli un tantinet au contact de ses petits-enfants. Voilà un répit bien mérité ! Les deux aînés de la fratrie ont quant à eux quitté le domicile familial pour poursuivre leurs études. Agnès est maintenant à Montréal, où elle profite de son adolescence pour en faire voir de toutes les couleurs à son entourage. Quant à Cyrille, parti à reculons au collège de Trois-Rivières, il s'adapte finalement mieux que prévu à son nouvel environnement et prend décidément goût aux études et à la proximité d'amis de son âge. Le calme s'installera-t-il pour de bon chez les Lafrance ? Rien n'est moins sûr...