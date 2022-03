Red Rising Tome 4 : Iron Gold - Partie 1

Après dix années de guerre, Darrow ne croit plus à la paix. Le Système solaire reste, plus que jamais, déchiré ; les morts n'ont de cesse de s'empiler. Sa révolution, sa faute. C'est là que le destin du Faucheur croise celui des trois âmes meurtris. Un Rouge, pour qui la libération a été à double tranchant. Un Obsidien, endeuillé, prisonnier de son passé. Un Or, exilé, qui erre dans la galaxie. Ce sont désormais les chaînes du passé qu'il faut briser.