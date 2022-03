Le guide du tarot pour débutant

UN GUIDE COMPLET POUR DEBUTER avec : - Des conseils applicables à tous les tarots (Rider Waite, Tarot de Marseille) - La signification détaillée de chaque carte, ainsi que des mots-clés pour mieux comprendre son énergie droite ainsi qu'inversée. - Des conseils et exercices pour développer sa capacité à interpréter les cartes du tarot. - Des propositions de tirages variées. Les plus de ce Livre Lisa Chamberlain est une auteurede grande qualité, publiée pour la première fois en France. Elle a vendu plus de 500 000 ouvrages en autoédition. Tarot pour débutants est son best-seller. Le sens des cartes est expliqué de manière simple, claire et synthétique, permettant au lecteur de faire de ce guide un véritable livret universel adapté pour tous les Tarots, traditionnels ou modernes.