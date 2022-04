Remèdes et soins au Moyen Âge

- Une (re)découverte des auteurs et médecins du Moyen Age : Trotula de Salerne et Hildegarde de Bingen pionnières de la gynécologie ; Henri de Mandeville et Guy de Chauliac pour la chirurgie... - Une plongée parmi les différents remèdes, leur fabrication, la posologie, les emplois thérapeutiques... - Au Moyen Age on découvre les propriétés des substances végétales, minérales, animales... - Aujourd'hui, la phytothérapie et la lithothérapie sont des disciplines reconnues faisant appel aux plantes et aux minéraux dans le but de soigner le corps humain d'une manière naturelle. Le souci de diététique et d'hygiène est au centre de nos préoccupations. Ces disciplines qui privilégient le bien-être de l'homme s'inscrivent dans la continuité des recherches du Moyen Age.