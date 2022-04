Pour la première fois, aux Editions Ouest-France, Le Canal des Deux Mers à vélo dans son intégralité, de l'Atlantique à la Méditerranée Au départ de Royan et jusqu'à Sète, un périple de 850 km en 19 étapes et 2 escapades vers Narbonne et Montauban 5 parcours de 3 à 5 jours, de gare à gare, au départ des principales villes du parcours : Bordeaux, Toulouse, Agen, Carcassonne. 39 cartes détaillées, des conseils et des informations pratiques, les bonnes adresses de vélocistes, de loueurs, d'hébergements et un répertoire complet des accueils vélo. Des zooms culturels et touristiques sur le patrimoine pour chaque étape. En couverture : au bord du canal de Montech, à mi-chemin en direction de Montauban.