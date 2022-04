La Vélomaritime de Roscoff à Dunkerque

Pour la première fois, l'ensemble du parcours de la Vélomaritime en un seul véloguide. Au départ de Roscoff et jusqu'à Dunkerque, un périple de 1500 km en 37 étapes ; Un itinéraire accessible à toutes et tous, entre littoral et bocage ; A la découverte de petites pépites inattendues au détour d'un virage et des sites touristiques majestueux comme le Mont-Saint-Michel, Des informations culturelles et touristiques sur le patrimoine pour chaque étape. 37 cartes détaillées, des conseils et des informations pratiques (bonnes adresses de loueurs de vélos, d'hébergements, accueils vélo...)En couverture : cyclotouristes le long de l'itinéraire de la Vélomaritime à Cabourg