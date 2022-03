Fêtes mortelles

Ca sent le sapin pour le Noël de Jessica Fletcher ! Alors qu'elle vient d'emménager dans sa maison après des travaux et qu'elle s'apprête à accueillir sa famille pour les fêtes, une découverte macabre vient porter un coup fatal aux réjouissances. Un squelette est retrouvé dans le jardin de la propriété. Voilà qui a de quoi casser la magie des festivités... Pire encore : les analyses concluent que les ossements ont été enfouis là pendant les travaux dans le jardin de Jessica. La petite ville où vit la célèbre auteure de romans policiers devient une fois de plus l'attraction de tous les médias. Et lorsque la star d'une émission de télévision à scandale est retrouvée assassinée, Jessica doit débusquer le coupable pour espérer sauver sa fête.