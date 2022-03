Vampires, Lycans, Gargouilles Tome 1, Drantos

Dusti et sa soeur Batina ont failli perdre la vie dans un accident d'avion alors qu'elles se rendaient pour la première fois au chevet de leur grand-père distant. Leur salut n'est dû qu'à l'intervention de deux inconnus, qui se révèlent bientôt être de dangereux ravisseurs persuadés que leur grand-père est un monstre sanguinaire, hybride de vampire et de lycan. Drantos et Kraven avaient pour mission d'éliminer la menace qui pèse sur leur clan, mais lorsque celle-ci se révèle n'être que deux femmes qui ignorent tout de leur guerre secrète, ils doivent revoir leur projets, décidés à les protéger envers et contre tout. Bientôt séparée de sa soeur, Dusti s'enfonce dans les profondeurs glacées de l'Alaska, accompagnée de l'énigmatique Drantos. Leur alliance pour la survie devient très vite une relation plus trouble et dangereuse encore... " Les livres de Laurann Dohner sont plus que fantastiques ! " Dearauthor. com " Comment ne pas aimer Laurann Dohner ? Son style est drôle et sexy, et ses romances paranormales sont fabuleuses. " Addicted to Romance