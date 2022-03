Capitaine Vaudou T01. Baron mort lente

Voici l'histoire des pirates, la véritable histoire, celle qu'on ne raconte pas aux enfants. L'histoire des marins, installés dans les Caraïbes et conquis par la magie vaudou. L'histoire d'un jeune irlandais capturé par les Anglais. Cormac Mac Leod, à sa grande surprise, va faire preuve d'un don certain pour le vaudou et va devoir affronter son représentant le plus terrible : le Baron mort Lente.