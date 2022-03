Coccinelle - Français CM1 Ed. 2022 - Livre de l'élève

Un manuel unique de français en CM1 dans lequel le travail de l'oral est le point de départ de tous les apprentissages. 12 unités thématiques : - Organisées autour de la lecture de textes intégraux ou de très larges extraits - Couvrant les différents types de texte : narration (album, conte, nouvelle, roman), documentaire (scientifique, biographique), théâtre, poésie, BD - L'enseignement explicite des stratégies de compréhension - L'étude de la langue et son réinvestissement dans des situations d'écriture brève - L'apprentissage du raisonnement orthographique - Une démarche guidée de la rédaction et l'apprentissage du brouillon- L'entrainement aux formes de l'oral nécessaires au travail scolaire : analyser, catégoriser, comparer, expliquer, argumenter... Sur le site : des dictées quotidiennes, entièrement préparées et évaluées