Sacs & accessoires enfants en couture facile

Sacs et accessoires sont les réalisations favorites des couturières. Les livres de couture regorgent de modèles plus beaux les uns que les autres. Dans cet univers créatif, difficile de choisir. Ici, le thème des enfants apporte un vent nouveau, les sacs et les accessoires ne sont plus destinés aux femmes uniquement, les fillettes aussi sont coquettes et seront ravies de porter un sac ou un accessoire comme maman et réalisé par maman. Vous aurez l'embarras du choix avec un détail intéressant, 3 tailles vous sont proposées pour la plupart des modèles afin d'adapter l'accessoire à la taille de l'enfant !