L'élégance des molécules

Ce livre est un révélateur de la beauté de la nature. En racontant comment il est parvenu à imiter certains mécanismes propres à la vie et à mouvoir des molécules inertes comme si elles étaient animées par un souffle de vie, Jean-Pierre Sauvage nous dévoile une nature aussi complexe que splendide. Au fil des pages, se dévoile aussi le travail de recherche, la sérendipité, cette découverte par le hasard, et que des coups de coeur esthétiques peuvent conduire à de grands travaux scientifiques. Avec son équipe, l'auteur est parvenu à insuffler un ersatz de vie à des molécules qui en étaient dénuées en leur donnant la capacité à s'animer. Par quel miracle des assemblages chimiques sont-ils capables de s'animer pour former des êtres vivants ? D'apprendre ? De se reproduire ? En somme, qu'est-ce qui donne vie à la vie ? La chimie, qui est la passerelle entre la nature atone et celle qui s'anime. Le lien qui soude les molécules et unit les hommes. Amoureux de la nature et citoyen responsable, ce brillant scientifique épingle au passage l'écologie décliniste et sa focalisation anti-nucléaire. Des propos percutants venant d'un prix Nobel. Ce récit scientifique est à la portée du grand public. Sa force est d'avoir la magie du roman, à la fois dans sa construction et dans son contenu, tant il invite au rêve encore davantage qu'à la réflexion.