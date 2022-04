Poésie de papier en vacances

Quand le printemps pointe son nez, on se prend à rêver aux beaux jours, aux vacances et on bâtit des projets pour l'été. D'abord, on se retrouvera en famille, entre amis et, que l'on parte très loin ou tout près, à la mer, à la montagne, à la campagne, mille activités nous attendent. Isabelle Guit-Hulot s'est inspiré de ces moments de farniente pour créer de nouveaux modèles à réaliser, à l'identique ou en les personnalisant, en mélangeant les éléments de l'un ou de l'autre, en en créant de nouveaux pour les compléter. Et quand viendra la fin des vacances, ces petites scènes de papier constitueront de merveilleux souvenirs de cette période dont on se souviendra longtemps, de la légèreté et de l'insouciance.