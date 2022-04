De Paris au Mont-Saint-Michel à vélo par la Véloscénie

La Véloscénie, une véloroute à redécouvrir, reliant deux sites touristiques majeurs : Paris et le Mont-Saint-Michel. - De l'Ïle-de-France à la baie du Mont-Saint-Michel, plus de 450 km de pistes balisées à travers les Yvelines, l'Eure-et-Loir, l'Orne, la Mayenne et la Manche. - 32 cartes détaillées et une carte générale pour une itinérance réussie. - Le premier véloguide à proposer, entre Alençon et Bagnoles de l'Orne, l'option sécurisée de la toute nouvelle voie verte passant par le Mont des Avaloirs. - Des étapes de 30 à 60 km dont 3 escapades entre Domfront et Flers, une autre au fil de la Mayenne et la troisième vers les plages du Débarquement. - Des encadrés thématiques (villages de charme, grands sites touristiques comme Rambouillet, Chartres, Carrouges, Bagnoles-de-l'Orne...). - Des conseils pratiques et des adresses réactualisées pour chaque étape.