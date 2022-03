Léo et Léonard

Lors d'une visite du musée du Louvre, le petit Léo a eu un véritable coup de foudre pour La Joconde. Au point d'en être obsédé, de supplier ses parents de retourner la contempler, d'accumuler des livres sur le célèbre tableau et son auteur et de prendre des cours d'Arts plastiques ! Un après-midi de violent orage, oublié devant sa belle Mona Lisa dans la salle du musée, le garçon fait un voyage dans le temps et se retrouve dans l'atelier du maître, à l'époque de la Renaissance... Collection Lecture Solo, pour les enfants qui commencent à lire tout seuls (6-9 ans).