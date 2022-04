Couture ample & casual

Deux stylistes de passionnées vous ouvre la porte de leur maison de couture "citta" . En sanskrit, ce mot signifie coeur, conscience et esprit. Un féminisme fondamental sans fioritures, différent des styles féminins et sexy, est le concept de la marque "citta" . Une femme indépendante évoluant dans la vies avec assurance et confiance est leur image de la femme moderne. Leurs vêtements portent donc cette image forte, présentant des silhouettes originales grâce aux pièces arrondies assemblées. Toutes femmes doit avant tout se sentir bien dans ses vêtements tout en étant belle. Voici le pari de la marque.