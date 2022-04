Owen et la fleur lumière

Second tome des aventures d'Ôwen après Ôwen et les 7 cauchemars (9782737382949). Le monde d'Hayael, en proie à de noires pensées, sombre chaque jour un peu plus dans l'obscurité. Avant que celle-ci ne devienne totale et définitive, le jeune minîz Ôwen décide d'aller capturer un des rayons de la Fleur-Lumière afin de lui redonner l'éclat qu'il a perdu. Dans cette course contre la montre, il devra se rendre sur une planète lointaine, au fond d'un profond abîme situé aux confins d'un immense désert en proie à de terribles tempêtes, affronter Dyoksid et Karbõne deux terribles Troll, Dent-Dure un ogre végétarien impitoyable, Malbouf le roi tyrannique des Zombîz d'horribles êtres fantomatiques errant entre les mondes, sans oublier les trois méchantes fées de l'île Kokille. De nombreux amis se joindront à lui et l'aideront à vaincre l'impossible.