Les Trois Petits Cochons. Le petit théâtre d'ombres

Une expérience de lecture inédite ! Voilà un livre-objet exceptionnel, doté de structures pop-up en forme de maison, pour savourer autrement l'histoire du soir et se laisser porter doucement vers le sommeil... L'histoire qui va ainsi prendre vie est le conte des Trois Petits Cochons. Le parent allume la lampe-torche de son smartphone, qu'il insère dans une cale (adaptée à toutes les tailles de téléphone). Dans la chambre plongée dans le noir, les images en découpe laser sont projetées au plafond, tel un théâtre d'ombres, et le texte reste parfaitement lisible sur les côtés de la structure éclairée. Un mode de lecture aussi innovant que le procédé est ancien, celui des ombres chinoises, qui permet à l'enfant de trouver les conditions idéales pour s'endormir calmement - déjà en position couchée, sans luminosité, et bercé par le rythme propre au conte. C'est un livre qu'il aura aussi plaisir à ouvrir de jour pour regarder les illustrations qui se déploient sur les pages socles. Une seule chose à faire : éteindre la lumière et laisser la magie des jeux d'ombres opérer !