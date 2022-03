Pop et le château des couleurs

Il pleut et la maison de Pop fuit de toutes parts ! Pop et ses amis partent à la recherche d'une nouvelle maison. Pop aimerait bien cette belle maison en briques rouges, mais elle est occupée par les trois petits cochons. Le tipi orange et vert ferait l'affaire, mais il y a déjà la grande cheffe indienne dedans. Dans l'igloo blanc et bleu Pop trouve qu'il fait trop froid. Pop va-t-il trouver sa maison idéale ?