Saint-Exupéry et autres récits

Hugo Pratt n'a cessé de mettre en scène la Seconde Guerre mondiale, qu'il a vécue adolescent en Afrique du Nord et qui l'a marqué indélébilement. Ces 5 histoires dates du début des années 1990, peu de temps avant sa mort. - Saint-Exupéry - Le Dernier Vol - Un pâle soleil printanier - Baldwin 622 - Dans un ciel lointain - Morgan Dans chaque récit, on retrouve des personnages à l'humanité forte, entière, qui font fi des nationalités et des idéologies, au profit de l'amitié et de la loyauté. Une redécouverte indispensable dans notre époque si divisée.