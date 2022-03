Robin Hood Tome 2 : Piratage, paintball et zèbres

Marjorie Kovacevic, la shérif de la région a décidé d'organiser un safari au château de Sherwood. Un évènement inacceptable pour Robin et ses amis, prêts à tout pour protéger les animaux et nuire à Marjorie, l'alliée inconditionnelle de leur pire ennemi : Guy Gisborne. Entre piratage, évasion de zèbres et attaque de paintball, Robin n'est pas au bout de ses peines, d'autant plus qu'il est toujours recherché... à moins que des alliés aussi inattendus qu'inespérés ne lui viennent en aide...