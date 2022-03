100 fiches pratiques de maintenance préventive. Causes de défaillances et plans de préventif

Cet ouvrage présente, sous la forme d'environ 100 fiches d'une ou deux pages chacune, les actions de maintenance préventiveà entreprendre dans les domaines industriels les plus importants : mécanique, pneumatique, hydraulique, électricité, automatisme et froid. A la fois aide-mémoire et guide pratique, il permet de mettre en oeuvre les connaissances indispensables pour identifier les causes de défaillance des différents composants, puis surveiller, entretenir et contrôler les équipements. Il fournit aussi des plans de préventif adaptés à chaque situation. Chaque fiche est conçue de manière synthétique pour être directement exploitable au quotidien.