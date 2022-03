Mon enfant cyclone. Le tabou des enfants bipolaires

"Le pire, c'était le sentiment d'être pris au piège. La nounou n'en pouvait plus, les amis n'en pouvaient plus, nos parents n'en pouvaient plus, sa soeur n'en pouvait plus. Nous vivions en prison, avec "un monstre". On se disait bien qu'il y avait une explication. Mais laquelle ? En attendant, on subissait. Les conseils, on les avait tous suivis. Rien n'avait de prise sur Stan. Il n'avait que cinq ans. Il nous détruisait et semblait très malheureux". Ce récit est le cri d'une mère qui s'est battue pour son fils, et une sonnette d'alarme pour forcer les pouvoirs publics à replacer au coeur du débat la question des pathologies psychiatriques des enfants. A tous les parents désemparés qui ont tout essayé, qui ont cherché, consulté, sans trouver de solution, ce livre est pour vous. Il ne donne pas un diagnostic mais une piste à creuser, trop souvent exclue d'emblée en France : et si mon enfant était bipolaire ?