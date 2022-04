Ascender Tome 4

Mère s'est fait déposséder de son trône par sa soeur et lui sert désormais de porte-parole dans tout l'Univers. La priorité numéro un de tous ses sbires est de trouver les rebelles du CGU, accompagnés par Mila, Effie, Andy et Bandit. Dans leur fuite, ils croisent le professeur Quon qui réussit à réparer totalement Bandit. A nouveau fonctionnel, Chien peut activer un portail vers Dirishu-6, lune d'origine d'Andy où les attend une surprise de taille : Tim-21 est en vie et les attendait... pour sauver l'Univers !