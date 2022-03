Crochet contemporain

Saisissez votre crochet et craquez pour les nouveaux modèles de Phildar : formes modernes et couleurs tendances feront que vous aurez envie de tout réaliser pour être à la pointe de la mode avec vos nouveaux accessoires et vêtements crochetés. Grâce aux explications claires et détaillées, votre crochet ne vous fera pas défaut ! Au sommaire : 25 modèles et accessoires au crochet - Pour femme et fillette