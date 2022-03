Coudre pour une cuisine zéro déchet

Si vous souhaitez allier conscience écologique et plaisir de faire soi-même, ce livre est fait pour vous ! Plutôt que d'acheter ces objets du quotidien à usage unique ou à la composition douteuse, faites-les vous-même et mettez vos talents de couturière au service de la planète : essuie-tout, éponge, serviette de table, sacs à vrac... Grâce aux explications claires et détaillées, vous êtes à une aiguille de devenir la nouvelle guerrière contre le réchauffement climatique. Au sommaire : 20 projets à coudre : éponge, essuie-tout, sacs à vrac, etc. - Pour remplacer tous les objets jetables de la cuisine