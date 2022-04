Au coeur de la Bretagne de Guerlédan aux monts d'Arrée - 30 balades

Chaumières, manoirs, chapelles insolites, abbayes grandioses, fontaines, enclos et calvaires : une autre Bretagne à découvrir. Au coeur de trois départements : Côtes-d'Armor, Finistère et Morbihan. 30 balades familiales pour se promener dans un département aux paysages inattendus. Une carte générale et une carte détaillée par balade pour le confort de l'utilisateur du guide. Des informations pratiques (durée, distance, accès au départ). Des encadrés touristiques au fil des balades (faune et flore, patrimoine historique...)En couverture : le lac de Guerlédan