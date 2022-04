Tout sur le Périgord

Surnommé le Pays de l'Homme, le Périgord fourmille de sites historiques et patrimoniaux incomparables- En cinq grands chapitres, ce guide présente une quarantaines de lieux (châteaux et forts troglodytiques, églises et abbayes, grottes et sites préhistoriques, jardins, ensembles urbains et villages remarquables, musées et parcs) avec de nombreux focus, le tout illustré de nombreuses photos. Quelques exemples de lieux incontournables et insolites : - Périgord Noir, vallée de la Dordogne (Sarlat, Fénelon, Castelnaud, La-Roque-Gageac...)- Périgord Noir, vallée de la Vézère (Saint-Amand-de-Coly, Montignac-Lascaux, Losse, Rouffignac, Les Eyzies...)- Périgord Pourpre (Cadouin, Monpazier, Monbazillac, Bridoire...)- Périgord Blanc (Hautefort, Tourtoirac et Savignac-Lédrier, Périgueux...)- Périgord Vert (Mareuil, Villars, Brantôme, Bourdeilles...)