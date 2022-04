Ile vierge - Un phare dans les yeux d'Emmanuel Lepage

Le phare de l'île Vierge est un phare maritime construit sur un îlot dénommé "île Vierge" à 1, 4 km de la côte bretonne sur la commune de Plouguerneau (Nord-Finistère). Classé au titre des monuments historiques, il aurait été un ancien sanctuaire druidique. Il a été construit à la fin du 19e siècle sur les bases d'un ancien monastère et atteint une hauteur de 82, 5m, il est ainsi le plus haut phare d'Europe et parmi les plus hauts du monde. Il balaie l'horizon de son feu blanc 52 km à la ronde. L'intérieur est tapissé de 12 500 carreaux d'opaline. Ce lieu regorge d'histoires (ou de légendes) qui ont inspiré le dessinateur Emmanuel Lepage dans une série exceptionnelle de dessins originaux réalisés sur le thème de l'île Vierge : sa construction, les goémoniers ou encore l'Amoco-Cadiz, pétrolier échoué à quelques encablures. Goulc'han Kervella, écrivain, metteur en scène, comédien et figure familière du Pays des Abers, apporte ici en textes courts des contrepoints sensibles et informatifs aux images. Il faut dire que du haut de ses 397 marches, le phare propose un panorama exceptionnel sur les Abers et la côte des naufrageurs, de l'île de Batz à l'île d'Ouessant. Mais le visiter comme l'a fait Emmanuel Lepage ne se fait que par bateau, ou à pied uniquement lors des grandes marées. Fidèle à ses habitudes, l'album qu'en tire le dessinateur est un véritable art book grand format sur beau papier, à la maquette élégante et à la reproduction soignée. Prémices d'un voyage graphique et puissant vers un site vraiment unique.