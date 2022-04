L'AMI DE L'OCÉAN

"CHAQUE JOUR, NOE ATTEND QUE LE BATEAU DE MAMIE SOIT PRET A PRENDRE LA MER POUR ALLER VOIR LES PHOQUES. ET CHAQUE JOUR, MAMIE DEMANDE A NOE DE PATIENTER ENCORE. ALORS IL DECIDE DE FACONNER SON PROPRE PHOQUE DANS LE SABLE... ET SI LE PHOQUE PRENAIT VIE ET DEVENAIT SON AMI ? UNE HISTOIRE EXTRAORDINAIRE POUR CELEBRER LE POUVOIR DE L'IMAGINAIRE".