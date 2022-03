La lutte contre le blanchiment d'argent. 2e édition

La multiplication des affaires a récemment mis la criminalité économique au centre des débats. Le blanchiment d'argent est un phénomène de grande ampleur dont les techniques n'ont comme limite que l'imagination de celui qui le pratique. Le développement de la place financière au Luxembourg a très vite été confronté à la nécessité de lutter contre l'utilisation abusive des circuits financiers. La liste des professionnels auxquels s'appliquent les mesures préventives a été largement étendue et ne se limite pas seulement aux banques. L'ensemble des spécialistes du secteur financier est visé ainsi que les assurances, les métiers de la comptabilité, les notaires, les réviseurs d'entreprises, les casinos, mais aussi les avocats, agents immobiliers, conseillers fiscaux et économiques et marchands de biens de grande valeur. Les Etats ont mis en place un dispositif de lutte contre le blanchiment, qui prolifère et tente de toucher toutes les activités où opère le blanchiment. L'arsenal normatif est jeune et en perpétuelle évolution. Les obligations professionnelles qui en découlent sont de plus en plus contraignantes, mais incontournables. Le présent ouvrage compile les normes applicables et présente ces normes sous un angle pratique.