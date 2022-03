Les Blooders. Tome 1, Renaissance

Se reconstruire après avoir été une esclave sexuelle, une chienne pendant des années n'est pas une chose aisée pour Nessa qui vient d'intégrer le Motorcycle Club les Blooders. Alors qu'elle n'a connu que brimades et violence, elle doit composer avec Dallen, qui est bien décidé à lui redonner le sourire et faire d'elle une jeune femme épanouie, même si la route est longue jusqu'à une possible renaissance. Dans l'ombre, son "maître" oeuvre dans le seul but de la récupérer. Y parviendra-t-il ? Et surtout, à quel prix ?