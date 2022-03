Récup caisses en bois et cageots

Matériau récup par excellence, les caisses en bois sont faciles à trouver et ne coûtent rien ! Elles permettent de réaliser de très beaux objets de déco, originaux, faciles et design. Nous vous expliquons tout de A à Z : le choix, le matériel à prévoir, la préparation du bois, la réalisation étape par étape. Découvrez le plaisir de construire vos meubles en suivant une démarche écologique et économique ! Au sommaire : Pour bien démarrer : où trouver des caisses en bois, les préparer le bois pour vos projets, matériel de base - Les projets : étagères, panneau de décoration, caisse de rangement, etc.